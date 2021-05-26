الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تنفق 5 مليارات دولار لمكافحة فيروس نقص المناعة في تنزانيا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

ساهمت حكومة الولايات المتحدة بأكثر من 5 مليارات دولار في السنوات الـ 18 الماضية؛ للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في تنزانيا.


وجاءت المنح المالية الأمريكية لمواجهة الإيدز في إطار خطة أمريكية طارئة للإغاثة من الإيدز المعروفة بـ(بيبفار)، والتي بدأت في عام 2003.
 

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في تنزانيا، قدم السفير الأمريكي في تنزانيا دونالد رايت منحًا إلى 11 منظمة مجتمع مدني مسجلة وغير ربحية ومنظمات دينية من جميع أنحاء تنزانيا؛ لتنفيذ مشاريع مراقبة تقودها المنظمات المجتمعية لتحسين الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في البلاد.
 

وبدأ الصندوق الأمريكي للإغاثة من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز عمله في تنزانيا العمل في عام 2009، وقدم منحًا إلى أكثر من 140 منظمة مجتمعية وغير ربحية في تنزانيا.
 

وتعتبر خطة (بيبفار) بمثابة "أكبر جهد منفرد تقوم به أي دولة في العالم لمكافحة مرض واحد"، حيث استجاب متلقو المنح لدعوة مفتوحة لتقديم مقترحات لتنفيذ أنشطة المراقبة التي يقودها المجتمع في مجتمعاتهم المحلية.


ومن المنتظر أن تركز المشاريع على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال جمع البيانات حول المشاكل والتحديات التي يواجهونها، والعوائق المتعلقة بالوصول إلى الخدمات المخصصة لهم، مما سيساعد المرافق الصحية والحكومات المحلية على إجراء تحسينات مستمرة على جودة خدمات فيروس نقص المناعة البشرية المقدمة، والارتقاء بمستوى الرعاية وجعل العملية أكثر وضوحًا وتوجيه خدمة العملاء للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في العاصمة أبوجا في وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، عن أن هناك أكثر من 1.3 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" يتلقون العلاج المنقذ لحياتهم من خلال البرنامج الأمريكي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم في إطار خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز (بيبفار)، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق إنجازًا ملحوظًا، وانخفضت معدلات وفيات الأطفال بسبب الملاريا إلى 16 في المئة.

الولايات المتحدة السفارة الأمريكية الصحة العامة الأمريكي 5 مليارات دولار في العالم أمريكي

الأكثر قراءة

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«مش طالع».. مشهد غريب بين لاعب ومدرب في مباراة البنك الأهلي وسموحة

عميد «علوم الإسكندرية» عن «تريند الغضب»: «ميعرفوش الأستاذ وبيجاملوا»

الرئيس السيسى وميركل يناقشان القضية الفلسطينية والأزمة الليبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟



عاجل
وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة إيقاف قاعود لاعب البنك الأهلى لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق «كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين» رئيس وزراء باكستان للرئيس السيسي: استقرار مصر ركيزة لاستقرار العالم الإسلامي قهوجى يهدد شخصا عاريا فى الإسكندرية.. والأمن يضبطه