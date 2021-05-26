الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آية الغرياني تحاور متحدث وزارة الدفاع الفرنسية على شاشة Extra News

آية الغرياني
آية الغرياني

أجرت الإعلامية آية الغرياني، موفدة شاشة قناة اكسترا نيوز، لقاءا حصريًا، مع المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الفرنسية "ايرفيه جرانجان" في أول لقاء على شاشة مصرية.

ويتناول اللقاء المقرر عرضه الليلة على شاشة Extra News في تمام الساعة التاسعة مساء، كيف وصف دور مصر فى الشرق الأوسط؟ ماذا قال عن صفقة الرافال؟ والكشف عن الاتفاق المصري الفرنسي في مجال الدفاع.

كما يتحدث "جرانجان" خلال اللقاء عن دور مصر فى الشرق الأوسط، وماذا قال عن صفقة الرافال، كما يكشف عن الاتفاق المصري – الفرنسي في مجال الدفاع، وغيرها من القضايا.

 

يشار إلى أن آية الغرياني كانت تقدم برنامج "8 الصبح"، وبدأت مشوارها المهني الحقيقي عبر تعاقدها مع شبكة "dmc" فور انطلاقتها الأولى، بدأت كمذيعة نشرة المصري اليوم بالقاهرة والناس، وطلبوا مقابلتها، ومرت باختبارات عديدة وحلقات تجريبية، وتم اختيارها كمقدمة نشرة في قناة "DMC" الإخبارية.

تخاطب الغرياني في برنامجها كل أفراد الأسرة، من خلال تغطية الموضوعات والقضايا كافة للوصول إلى مختلف الأذواق، حتى حصل برنامجها على جائزة أفضل برنامج صباحي بتصويت الجمهور.

اية الغريانى المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الفرنسي ايرفيه جرانجان إعلامية قناة مصرية

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