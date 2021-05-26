الأربعاء 26 مايو 2021
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تقارير ومتابعات

«مش طالع».. مشهد غريب بين لاعب ومدرب في مباراة البنك الأهلي وسموحة

جريدة الدستور

شهدت مباراة البنك الأهلي ضد نظيره سموحة في الدوري المصري، مساء اليوم، لقطة غريبة.

ورفض محمود قاعود، لاعب وسط البنك الأهلى، تنفيذ التبديل الذى أعلن عنه خلال مجريات الشوط الثانى من مباراة الفريق أمام سموحة مشيرًا إلى خالد جلال المدير الفنى بعدم مغادرته أرضية الملعب.

وتوجه لاعبو البنك الأهلي إلى اللاعب لإقناعه بالخروج من الملعب وإجراء التبديل، إلا أنه أصر على موقفه، بينما حاول خالد جلال من على الخط إقناعه بقبول القرار وظل ينادي اللاعب الذي أشار بيده، قائلا: «مش طالع».

وأشار حكم المباراة مباشرة باستمرار اللعب منعًا لإضاعة الوقت، بعدما رفض قاعود بشكل قاطع الخروج واتجه إلى عمق الملعب لاستكمال اللقاء، فيما لم يظهر خالد جلال رد فعل على الواقعة.

 

 

محمود قاعود البنك الأهلي سموحة الدورى المصرى الزمالك الاهلى

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