الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

متفحمة بالكامل.. التقرير الطبى لمقتل فتاة على يد خطيبها بكوم أمبو

الضحية حسنات
الضحية حسنات

حصلت ''الدستور'' التقرير الطبي "الظاهري" الأول، للضحية "مني. ي. ا'' وشهرتها حسنات، تبلغ من العمر 14 عامًا، الذي أقدم ابن خالتها وخطيبها ''أبوالمجد. ر. أ'' يبلغ من العمر حوالي 22 عامًا وشهرته رمضان، على قتلها وإشعال النيران بها داخل مسكنها بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، بعد رفضها ممارسة علاقة جنسية معه.

وتضمن التقرير الطبي التالي: ''أنثى في العقد الثاني من العمر تبلغ حوالي 14 عامًا، تدعي ''مني. ي. ا. أ''، شهرتها حسنات، وأن سبب الوفاة: بتوقيع الكشف الظاهري على الفتاة، تبين أن الجثة متفحمة بالكامل، إلا موضع صغير من الجسم حوالي 120 سم تقريبًا في الطول من أعلى البطن لأسفل السرة، والعرض يتراوح ما بين 2 سم و7 سم.

وتضمن أيضا: "أن باقي الجثة متفحمة بالكامل وغير واضحة المعالم، وتبين أن الجمجمة غير مكتملة مع تفحمها، كما لوحظ خروج أعضاء داخلية من البطن، والأطراف توجد أجزاء منها غير ظاهرة، مع عدم وضوح معالمها العلوية والسلفية، ولا أجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وأنها تحت تصرف النيابة''.

جدير بالذكر أن شهدت قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء الثلاثاء، توجه رجال المباحث بمركز الشرطة، والنيابة العامة، بصحبتهم المتهم في قتل ابنة خالته، وخطيبته، ونشوب حريق هائل، داخل مسرح الجريمة  بمنزلها الكائن بقرية سبيل العرب، ما أدى إلى تفحمها ولفظ أنفاسها الأخيرة.

وأجرى المتهم بقتل ابن خالته تمثيل الجريمة داخل الشقة السكنية الكائنة بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، حيث إنه شرح أمام النيابة ورجال المباحث أنه في بداية الأمر حاول ممارسة علاقة جنسية معها ولكنها رفضت بشدة، ولكنها عند تنقلها إلى غرفة النوم بالشقة توجه ورائها وبعدها ضربها على رأسها ما يقرب من ٣ ضربات متتالية حتى سقطت على الأرض، وبعدها جلب مجموعة من حاملات الملابس حولها وأشعل النيران بها، وفر هاربًا من المنزل، وامتدت النيران بالمنزل بأكمله، ونظرًا لأنه أغلق باب الغرفة عليها لم يتم انقاذها من الحريق حتى تفحمت جثتها.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، إخطارًِا يفيد بإشعال النيران في الطابق الثالث بقرية سبيل العرب التابعة للمركز، ما أدى إلى مصرع '' مني. ي. ا'' تبلغ من العمر 14 عامًا وشهرتها حسنات، إلا أن هناك شبه جنائية أثر الحادث.

وتبين خلال تحقيقات النيابة أن المتهم يدعي ''أبوالمجد. ر. أ'' يبلغ من العمر حوالي 22 عامًا وشهرته رمضان، خطيبها، نظرًا لإثبات العديد من الدلائل عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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أسوان رمضان قتل خطيب الدستور حادث

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