وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة

وجّه أحد طلاب الثانوية العامة استفسارًا للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قال فيه: "هل يمكن أن يتم تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2021؟، نظرًا لطول المنهج، حيث لم يتمكن الطلاب من إنهاء المناهج الدراسية، حتى الآن، خاصة بعد توقف الدروس والمدارس بسبب جائحة كورونا.



ورد وزير التعليم على الاستفسار بجروب طلاب مصر عبر تطبيق واتساب، قائلاً: “سنعلن كل هذا الأسبوع القادم باذن الله".

كان وزير التعليم قد وجه رسالة طمأنة لأولياء أمور طلاب الثانوية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال فيها: إن امتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة ستعقد بإذن الله في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية، فقط، ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الالكترونية.