«ولاعة وتعد جنسي».. تفاصيل إشعال طفلة النار في والدها بالجيزة

من مكان الواقعة

شهدت منطقة بولاق في الجيزة، حادثا مؤلما عندما أقدمت طفلة على إشعال النار في والدها بعد تخديره، انتقاما منه بسبب تعديه عليها جنسيا وإفقادها عذريتها ورفضه تزويجها من شخص مرتبطة به، وفق أقوالها في تحقيقات النيابة.

ووفقا لأحد الشهود، طلبت الطفلة "ولاعة" من أحد الجيران بحجة إعداد الفطور، بعدها شاهد الأهالي دخانا كثيفا يخرج من الشقة تزامن مع خروج الفتاة من البيت مسرعة في كامل زينتها من مكياج وأدوات شعر، وكانت تحمل حقيبتين في يدها فأمسكوا بها وتم إبلاغ النجدة.

انتقلت "الدستور" إلى مكان الحادث في شارع "الثلاجة" منطقة صفط اللبن لكشف ملابسات الواقعة، والتقت صاحب العقار الذي شهد الواقعة، الذي بدأ سرد القصة من صباح الثلاثاء، وبينما ابنه يقف في الشارع جاءت إليه المتهمة، تبلغ من العمر 13 سنة، تطلب منه "ولاعة" لإعداد الفطور.

أضاف مالك العقار: "بعدها بوقت قصير شاهدنا أدخنة تخرج من الشقة، بسرعة حاولنا الصعود لاستبان الأمر، ووجدنا في نفس الوقت الطفلة تخرج من البيت في كامل زينتها وتحمل حقيبتين في يدها فأمسكنا بها، سألناها ماذا فعلتي في الشقة فردت (معملتش حاجه أنا ولعت البوتاجاز فقط)، لم نصدقها وتحفظنا عليها وأبلغنا النجدة، وبعدما أطفئت النار وجدنا جثة المجنى عليه كريم 37 سنة، متفحمة بالكامل".

وقال، إن المجني عليه يسكن هو وابنته عنده منذ 40 يوما تقريبا، وأخبره أنه يبحث عن شقة للعيش فيها ومعه ابنته فقط كونه منفصل عن زوجته منذ فترة، وكانت تظهر عليه علامات المرض إذ يمشى ويتحرك بصعوبة، ولم يكن يخرج كثيرا من الشقة، وكنت أشاهده مصادفة، أما عن ابنته المتهمة بقتل والدها كانت مخطوبة لشخص لكن لم أراه أبدا.

أقوال الطفلة في تحقيقات النيابة

واعترفت الطفلة أن والدها مدمن مخدرات وعاطل عن العمل، وتعدى عليها جنسيًا أكثر من مرة عقب أن أفقدها عذريتها، مضيفة أن والدها عمل كقواد، حيث أجبرها على إقامة علاقة جنسية مع أصدقائه مقابل مبالغ مالية ليشتر بها مخدرات.

وقالت إن أحد الشباب تقدم لخطبتها لكن والدها رفض، حتى يستمر في تقديمي وتأجيري للرجال، اتفقت مع هذا الشاب على الهروب معا لنتمكن من الزواج والعيش بعيدا عن تلك الحياة البشعة.

وتابعت أنها كانت تريد التخلص من والدها لأنه كان يريد التعدي عليها جنسيا بعد انفصاله عن والدتها، فضلا عن أن حبيبها الذي تم ضبطه معها لا علاقة له بالحادث قائلة: "هو ملوس علاقة بحاجة خالص".

كان تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي بنشوب حريق وتفحم جثة صاحب الشقة في شارع الثلاجة بمنطقة صفط بدائرة القسم، و بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "كريم" 36 سنة متفحمة داخل غرفة نومه، وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليه 13 سنة وراء ارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة عرض الطفلة المتهمة على الطب الشرعي للكشف الطبي عليها، لبيان مدى صحة أقوالها حول قيام المجني عليه بالتعدي عليها جنسيا حتى فقدت عذريتها من عدمه.



