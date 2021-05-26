الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بمناسبة يوم إفريقيا.. مرثا محروس تشارك فى ندوة «الجمعية الإفريقية»

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

زارت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمينة المواطنة بحزب حماة الوطن، الجمعية الإفريقية وتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وذلك في حضور السفير محمد نصر رئيس الجمعية الإفريقية، والدكتورة آمنة فزاع أمينة رئيسة نادي المرأة الإفريقي، وفي حضور وفد من الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر، وذلك في إطار الاحتفال بيوم إفريقيا.

وعقدت النائبة مرثا محروس ومرافقيها لقاءا مع رئيس الجمعية، مستعرضا تاريخ الجمعية والرابطة الافريقية ودورها في دعم حركات التحرر الإفريقية في عهد الرئيس عبد الناصر وحديث عميق للعلاقات المصرية الافريقية عبر التاريخ المعاصر و لجان الجمعية والخدمات التي تقدمها للطلاب والجاليات الافريقية.

واتفقت مرثا محروس مع السفير نصر، علي إقامة تعاون مشتركة بين الجمعية والنائبة لمزيد من الخدمات للجاليات الافريقية في مصر. 
وتحدثت مرثا محروس عن أهمية الشراكة بين الجمعية والجهات التشريعية لاسيما مجلس النواب و إقامة جسور صداقة وشراكة حقيقة، معربة عن سعادتها البالغة بالشرح والندوة المميز ثم تحدث الأمين العام لاتحاد الطلبة الأفارقة في مصر عن مصر وافريقيا.

 ثم تحدثت الدكتورة آمنة فزاع رئيسة نادي المرأة الأفريقية بالجمعية وتلى الكلمات فاعلية فنية لطلاب الاتحاد.
وفي نهاية اليوم اتفقت النائبة علي إقامة لقاءات وزيارات متبادلة لمزيد من التعاون من أجل صالح المجتمع  الافريقي في مصر وقدمت للجمعية باقة من الورود للتعبير عن سعادتها بهذا الاحتفال مهنئة كل القارة الافريقية بيومها متمنية لكل دول القارة أن يسود السلام والخير.

يوم أفريقيا‏ هو احتفال سنوي في 25 مايو 1963 لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية. في هذا اليوم، وقع قادة 30 دولة أفريقية من 32 دولة مستقلة ميثاق التأسيسي في أديس أبابا، إثيوبيا. في عام 1991، أنشأت منظمة الوحدة الأفريقية الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وفي عام 2002 أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية خليفتها الخاصة.

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النائبة مرثا محروس يوم إفريقيا الجمعية الإفريقية الاحتفال بيوم أفريقيا الأفارقة في مصر

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