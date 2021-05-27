قصة «قطع الذئب».. اتجاه المستخدمين في موضة صيف 2021

لم تكتف نجمة البوب بيلي إيليش بتحطيم سجلات الانستجرام في شهر مارس عندما حققت صورة لشعرها الأشقر مليون إعجاب خلال 6 دقائق، لتطلق، أيضًا، المغنية Ocean Eyes أحدث قصة شعر هذا الموسم.

أطلق على القصة اسم "قطع الذئب" عن المزيج الهجين للتكثيف والبوري، وشهدت زيادة في عمليات البحث بنسبة 88% وعلى Tik Tok تمت مشاهدة مقاطع الفيديو التي تعرض قصة الشعر الجديدة الساخنة أبكثر من 100 مليون مرة.

كانت تلك القصة موجودة منذ فترة في عواصم الموضة مثل لندن وأصبحت أكثر وضوحًا في أماكن أخرى، حيث تترجم الآن أنها الاتجاه السائد، فالأسلوب سهل ومريح ويتطلب الحد الأدنى من الجهد.

تعمل تلك القصة على معظم أطوال الشعر، ومع أي شخص مستعد لتغيير مظهره ويتسم بالكثير من الشخصية والحركة، ستعمل على أي نسيج شعر، خاصة الكثيف لأنه يتكون من طبقات كثيرة، وتلائم لمن لديهم شعر ناعم لأن إضافة الطبقات تضيف حجمًا.

يمكن للقصة أن تتكيف النمط مع نمط الشعر المجعد، ويري مصممي الأزياء حول العالم أنها ستكون الاتجاه السائد في صيف 2021، حيث تمتلئ TikTok و YouTube بمقاطع الفيديو التي تعرض المراهقين الذين يقومون بإجراء قصات يدوية الصنع في المنزل، ويضعون الشعر في شكل ذيل حصان أحادي القرن، كشكل شبيه بتلك القصة الحديثة.

ومن أجل الحصول على الشكل المثالي يمكنك الاعتماد على رذاذ الملح لمنح شعرك هذا التأثير الشاطئي العصري، لأن أحد الأشياء الرئيسية في هذا المظهر هو أنه طبيعي جدًا، لذلك لا تحتاج دائمًا إلى تجفيف الشعر، حيث تحتاج إلى القليل من العناية والجهد نظرًا لأنها تتمتع بقدر كبير من الحركة.

يمكنها أن تكون خيارك أيضا في تلك الحفلات الرومانسية مع الأحباء وسهرة عشاء في أحد المطاعم الفاخرة.