الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 14 محضرا و10 إنذارات خلال حملة موسعة بمطروح

حملة مكبرة علي المطاعم
حملة مكبرة علي المطاعم والفنادق بمطروح

نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين حملة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح. 

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظا على صحة المواطنين. 

أسفرت الحملة عن تحرير ١٤ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات نظافة وعدم وجود شهادات صحية وتوجيه ١٠ إنذارات بالغلق متنوعة ما بين مخالفة (سلامة وصحة مهنية، حماية مدنية، عقود وتراخيص مزاولة نشاط) بالإضافة إلى إعدام معدات طهى غير صالحة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

ووجه محافظ مطروح بمواصلة حملات المرور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت واصلت لجنة التفتيش والمرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة ممثلي عن مديريات التموين والصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين حملاتها على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر، و10 إنذارات لمخالفات متنوعة بالإضافة إلى إعدام 41 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه محافظ مطروح باستمرار حملات المرور وتنفيذ جميع الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من أهالي مطروح وزائريها، خاصة مع بدء الموسم الصيفي والسياحي بالمحافظة. 

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من سلامة المعروض والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظا على صحة المواطنين وزائري المحافظة.

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مطروح حملة مكبرة المطاعم والفنادق المحال التجارية مدينه مرسي مطروح

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