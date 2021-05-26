شاكوش يطرح كليب أغنيته «حبيبتي» بمشاركة ياسمين رئيس

طرح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش أحدث كليباته الغنائية "حبيبتي" التي تشاركه فيها الفنانة ياسمين رئيس حيث تظهر كموديل، والكليب من إخراج زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

تأجيل كليب حبيبتي لحسن شاكوش وياسمين رئيس

وكان الكليب تأجل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية: الأولى كانت بسبب القضية الفلسطينية والقصف التي تعرضت له غزة، أما المرة الثانية فتأجل طرح الكليب نظرًا لوفاة النجم الراحل سمير غانم والذي أثار حزن كبير بالوسط الفني وخارجه.

وحققت أغنية "حبيبتي" نجاح كبير عند طرحها منذ فترة طويلة الأمر الذي جعل قناة مزيكا تقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب واستعانت بالمخرج هادي الباجوري وزوجته الفنانة ياسمين رئيس التي تشارك حسن شاكوش الكليب، ويعرض على اليوتيوب، بالتزامن مع عرضه على قناة مزيكا الفضائية.

"حبيبتي" من إخراج هادي الباجوري وكانت قد صرحت الفنانة ياسمين رئيس خلال الفترة الماضية عن تعاونها في كليب مع الفنان حسن شاكوش، من إنتاج شركة مزيكا، الأمر الذي أثار فضول جمهورها لمشاهدة العمل الذي يجمعها مع مطرب المهرجانات، خاصة بعد نجاحها في شخصية "فاتن الحرفوش" بمسلسل ملوك الجدعنة.

آخر أعمال المطرب حسن شاكوش

من جانب آخر، شارك "شاكوش" في السباق الرمضاني الماضي بتتر مسلسل "أحسن أب" من بطولة الفنان على ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس الفنية

من جهة أخرى شاركت الفنانة ياسمين رئيس خلال الموسم الرمضاني 2021 في مسلسل ملوك الجدعنة الذي شارك فيه كل من النجم مصطفى شعبان والنجم عمرو سعد والفنانة رانيا يوسف والفنان عمرو عبد الجليل والفنانة دلال عبد العزيز والفنان أحمد صفوت المسلسل من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى وقد لاقي ردود أفعال هائلة بين الجمهور منذ عرض أولى حلقاته في أول أيام شهر رمضان المبارك على شاشة القنوات الفضائية أو المنصات الإلكترونية.