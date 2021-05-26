الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شاكوش يطرح كليب أغنيته «حبيبتي» بمشاركة ياسمين رئيس

حسن شاكوش وياسمين
حسن شاكوش وياسمين رئيس

طرح مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش أحدث كليباته الغنائية "حبيبتي" التي تشاركه فيها الفنانة ياسمين رئيس حيث تظهر كموديل، والكليب من إخراج زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

 

 

تأجيل كليب حبيبتي لحسن شاكوش وياسمين رئيس

وكان الكليب تأجل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية: الأولى كانت بسبب القضية الفلسطينية والقصف التي تعرضت له غزة، أما المرة الثانية فتأجل طرح الكليب نظرًا لوفاة النجم الراحل سمير غانم والذي أثار حزن كبير بالوسط الفني وخارجه.

 

 

وحققت أغنية "حبيبتي" نجاح كبير عند طرحها منذ فترة طويلة الأمر الذي جعل قناة مزيكا تقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب واستعانت بالمخرج هادي الباجوري وزوجته الفنانة ياسمين رئيس التي تشارك حسن شاكوش الكليب، ويعرض على اليوتيوب، بالتزامن مع عرضه على قناة مزيكا الفضائية.

 

 

"حبيبتي" من إخراج هادي الباجوري وكانت قد صرحت الفنانة ياسمين رئيس خلال الفترة الماضية عن تعاونها في كليب مع الفنان حسن شاكوش، من إنتاج شركة مزيكا، الأمر الذي أثار فضول جمهورها لمشاهدة العمل الذي يجمعها مع مطرب المهرجانات، خاصة بعد نجاحها في شخصية "فاتن الحرفوش" بمسلسل ملوك الجدعنة.

 

آخر أعمال المطرب حسن شاكوش 

من جانب آخر، شارك "شاكوش" في السباق الرمضاني الماضي بتتر مسلسل "أحسن أب" من بطولة الفنان على ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

 

آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس الفنية

من جهة أخرى شاركت الفنانة ياسمين رئيس خلال الموسم الرمضاني 2021 في مسلسل ملوك الجدعنة الذي شارك فيه كل من النجم مصطفى شعبان والنجم عمرو سعد والفنانة رانيا يوسف والفنان عمرو عبد الجليل والفنانة دلال عبد العزيز والفنان أحمد صفوت المسلسل من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى وقد لاقي ردود أفعال هائلة بين الجمهور منذ عرض أولى حلقاته في أول أيام شهر رمضان المبارك على شاشة القنوات الفضائية أو المنصات الإلكترونية.

أغنية حبيبتي كليب أغنية حبيبتي ياسمين رئيس حسن شاكوش شاكوش مزيكا أزمة مطربي المهرجانات كليب يطرح

الأكثر قراءة

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«مش طالع».. مشهد غريب بين لاعب ومدرب في مباراة البنك الأهلي وسموحة

عميد «علوم الإسكندرية» عن «تريند الغضب»: «ميعرفوش الأستاذ وبيجاملوا»

الرئيس السيسى وميركل يناقشان القضية الفلسطينية والأزمة الليبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟



عاجل
وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة إيقاف قاعود لاعب البنك الأهلي لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق «كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين» رئيس وزراء باكستان للرئيس السيسي: استقرار مصر ركيزة لاستقرار العالم الإسلامي قهوجى يهدد شخصا عاريا فى الإسكندرية.. والأمن يضبطه