الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إعلان أسماء الفائزات في مسابقة «إبداعاتهن» للتشكيليات (فيديو)

إعلان الجوائز
إعلان الجوائز

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان أسماء الفائزات فى مسابقة "إبداعاتهن" للفنانات التشكيليات تحت سن 35 سنة؛ والتى نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة دليلة الكرداني ؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.

وقام الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتورة سهير عثمان المشرف على المسابقة وعضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس؛ بتسليم الجوائز للفائزات في المسابقة "إبدعاتهن" للفنانات التشكيليات تحت سن 35 عام؛ والتي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

ضمت الأعمال التي اختارتها لجنة تحكيم المسابقة في التصفية الأولية وتبلغ عددها 130 عملًا فنيًا من بين 550 عملًا تقدم بها الفنانات التشكيليات للمسابقة .

 

 وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن سابقًا عن إقامة المسابقة التي اقترحها أعضاء لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي وذلك تشجيعًا للشباب الفنانات التشكيليات انطلاقًا من دور المجلس الأعلى للثقافة في دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين بشكل عام، ووخصص المجلس 5 جوائز بقيمة إجمالية 50 ألف جنيه على النحو التالي:  جائزة التصويرالزيتى10 آلاف جنيه مصرى،  جائزة العمل المجسم10 آلاف جنيه مصرى، جائزة الجرافيك 10 آلاف جنيــه مصرى، جائزة الرســــم 10آلاف جنيــه مصرى، جائزة فنون النسجيات 10آلاف جنيه مصرى؛ بالإضافة إلى إقامة معرض فن تشكيلي ببهو المجلس، والذى يستمر لمدة أسبوع ويضم نماذج من الأعمال المتميزة التي تقدمت للمسابقة.

يذكر أن شروط المسابقة تضمنت تسليم الأعمال (عمل أو اثنين كحد أقصى) بمقر المجلس الاعلى للثقافة خلال الفترة من 21 – 30 إبريل 2021؛ وملء الاستمارة المرفقة، كما تتضمن مجالات المشاركة في مسابقة المعرض مجسمات وتشمل "خزف ونحت"، ومسطحات وتشمل "تصوير زيتي ورسم وجرافيك بأنواعــه وفنون النسجيات بأنواعــها.

 

إبداعاتهن الأعلي للثقافة مسابقة الفنون التشكيلية بالأعلى للثقافة الدكتورة دليلة الكرداني الدكتور هشام عزمي

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