الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ محاكاة إخلاء آمن لمبنى الإدارة العامة بجامعة المنصورة

محاكاة اخلاء
محاكاة اخلاء

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المُجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء، تجربة محاكاة لمكافحة الحريق والإخلاء الآمن بمبنى الإدارة العامة للجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، وذلك بهدف تدريب العاملين بالمبنى على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ وتطبيق ذلك عملياً.

وقام بتنفيذ التجربة فريق من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح مهدى مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، والعقيد دكتور أحمد عوض السيد إبراهيم رئيس إطفاء الدقهلية ووكيل إدارة الحماية المدنية الدقهلية.

حيث بدأت المحاكاة من خلال إجراء اتصال من إدارة الجامعة بنشوب حريق تبعه تنفيذ إجراءات مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارتي إطفاء ثم تم إخلاء المبنى باتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى نقاط التجمع الآمن، وتم استدعاء فريق الطوارئ من وحدات المطافئ ووحدات الإنقاذ السريع والإسعاف لتنفيذ عملية إنقاذ بعض العاملين المحاصرين في الأدوار العليا باستخدام معدات الإنقاذ والسلالم الكهربائية الخاصة بالدفاع المدني وذلك لمواجهة الطوارئ المحتملة.

الجدير بالذكر أن تنفيذ المحاكاة قد سبقه عدة تدريبات مستمرة للعاملين بالمبنى على كيفية مواجهة الحرائق واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق وكيفية التواصل مع فرق الطوارئ، وهدفت التجربة إلى إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق، وإخلاء الأفراد في حالات الطوارئ وبهدف رفع درجة استعداد العاملين بالمبنى لمواجهة الطوارئ المحتملة من خلال رفع الوعي لديهم، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة مُسبقا من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ثم أعقب تجربة المحاكاة تكريم فريق إدارة الحماية المدنية لما بذلوه من جهود في تنفيذ تجربة الإخلاء الآمن ومحاكاة مكافحة الحريق بمبنى الإدارة العامة للجامعة.

محاكاة اخلاء

محاكاة اخلاء
محاكاة اخلاء
محاكاة اخلاء
محاكاة اخلاء
محاكاة اخلاء
محاكاة اخلاء
F00A0660-7E58-4281-94BD-EE1C87D9D9A6
F00A0660-7E58-4281-94BD-EE1C87D9D9A6
جامعة المنصورة الحماية المدنية بالدقهلية محاكاة اخلاء أمن الإدارة العامة لجامعة المنصورة الدقهلية

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