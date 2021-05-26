الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يحدد 10 أولويات لمكافحة الجريمة المنظمة

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم، النتائج التي تم التوصل إليها، والتي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للفترة 2022-2025 لمكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة من خلال المنصة الأوروبية متعددة التخصصات ضد التهديدات الإجرامية (EMPACT). 

وذكر المجلس، في بيان اليوم الأربعاء، أنه ضمن إطار عمل منصة EMPACT ، ستعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوكالات والجهات الفاعلة الأخرى معًا بشكل وثيق للتصدي لهذه التهديدات الإجرامية الرئيسية، باستخدام أدوات مثل التدريب على إنفاذ القانون والإجراءات التشغيلية المشتركة لتفكيك الشبكات الإجرامية وهياكلها ونماذج أعمالها.
 

بناءً على تقييم الاتحاد الأوروبي لتهديدات الجريمة الخطيرة والمنظمة لعام 2021، الذي قدمه اليوروبول، حددت الدول الأعضاء 10 أولويات للجريمة وهي الشبكات الإجرامية عالية الخطورة، هجوم المقهى لاستهداف المجرمين الذين ينظمون الهجمات الإلكترونية، الاتجار بالبشر، الاستغلال الجنسي للأطفال لمكافحة الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت وخارجه، تهريب المهاجرين لمحاربة الشبكات الإجرامية المتورطة في ذلك، تهريب المخدرات لتحديد واستهداف الشبكات الإجرامية الضالعة في هذه الأعمال. 

وشملت هذه الأولويات الاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية، جريمة الممتلكات المنظمة، الجريمة البيئية، وأخيرًا تهريب الأسلحة النارية لاستهداف المجرمين المتورطين في الاتجار غير المشروع لها.


بالإضافة إلى هذه الأولويات، سيتم التعامل مع إنتاج وتوفير المستندات المزورة والمزيفة كهدف استراتيجي أفقي مشترك، حيث إنه عامل تمكين رئيسي للعديد من الجرائم.
 

يشار إلى أن منصة EMPACT هي مبادرة أوروبية متعددة التخصصات وقائمة على المعلومات والأدلة، وتهدف إلى معالجة تهديدات الجريمة الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وتقودها الدول الأعضاء وتضم العديد من الهيئات التي تعمل جنبًا إلى جنب، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون ومؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي والمنظمات العامة والخاصة، والدول والمنظمات ذات الصلة من خارج الاتحاد الأوروبي، كما تشمل التدابير الوقائية والقمعية وكذلك الإجراءات التشغيلية والاستراتيجية.

وتم تنفيذ هذه المبادرة لأول مرة بين عامي 2012- 2013، تلتها دورتان كاملتان مدتهما 4 سنوات بين 2014- 2017 و2018- 2021. 

وفي مارس 2021، اعتمد المجلس الأوروبي النتائج الخاصة باستمرار منصة EMPACT كأداة رئيسية للتعاون العملياتي لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة والخطيرة.

الاوروبية الاتحاد الأوروبي مكافحة الجريمة الاتجار بالبشر الاتجار غير المشروع

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