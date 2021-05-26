محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشوارع الجلاء البحري وغرب الاستاد وترعة المسلك

أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن أعمال التطوير التي يشهدها حي غرب شبين الكوم تأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بهدف تنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة إسناد كافة الأعمال بتكلفتها الاجمالية قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2021، مضيفاً أنه في حالة التأخير وعدم الاسناد قبل نهاية العام المالي ستقوم الوزارة باسترداد تلك الاعتمادات المالية ولا تستفيد بها المحافظة، مشيراً الي أنه تم طرح واسناد كافة الاعمال لتحقيق أقصي استفادة ممكنة تعود بالنفع العام علي المواطنين، ومشدداً علي ضرورة العمل بالتوازي في كافة شوارع المدينة حتي يتم الانتهاء منها في أقرب وقت واستغلال تلك الاعتمادات الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة عدد من شوارع حي غرب بمدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال قطاع الطرق والوقوف على نسب التنفيذ علي أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والمستشار الهندسي للمحافظة وأعضاء متدربي البرنامج الرئاسي، ورئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث تفقد المحافظ عدد من الشوارع المتفرعة من شارع الجلاء البحري وشارع غرب الإستاد وتابع أعمال تجهيز الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات، وتفقد أعمال رصف الطبقة النهائية بشارع 1 غرب الري المتفرع من شارع الجلاء البحري، ووجه بضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية لأعمال الرصف.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف التي تمت بشارع محطة عاطف السادات، ووجه بتطوير حديقة بمدخل الشارع ورفع كفاءتها لتصبح حديقة نموذجية ولإيجاد متنفس حضاري لسكان المنطقة، كما وجه بدراسة إنشاء مشروع " شارع مصر" بأكشاك نموذجية للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وتابع المحافظ أعمال الرصف بشارع الأمين، حيث جاري تركيب بلاعات مياه الأمطار وتركيب البلدورات علي جانبي الشارع، فضلاً عن متابعته لأعمال التطوير بشارع الروبي المتفرع من شارع الأمين، حيث جاري تركيب بلاط الإنترلوك وبلاعات مياه الأمطار ورفع المطابق بالشارع.

كما شملت الجولة متابعة أعمال تجهيز الرصف بشارع عمارات الشرطة (فرد السن) بطول 400 م، وتفقد المحافظ أعمال الرصف التي تمت بشارع ترعة المسلك وتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي، حيث جاري تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطي وتشجيرها وتركيب بلاط الإنترلوك، بالإضافة لزراعة الأعمدة الديكورية بكشافات ليد.

وكلف المحافظ رئيس حي غرب برفع تراكمات القمامة المتواجدة بجانب مزلقان المرور لإضفاء مظهر حضاري بمدخل العاصمة.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمقابر شبين الكوم ووجه ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من الأعمال.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.

أعمال تطوير المنوفية

أعمال تطوير المنوفية

أعمال تطوير المنوفية

أعمال تطوير المنوفية

أعمال تطوير المنوفية

أعمال تطوير المنوفية

أعمال تطوير المنوفية

أعمال تطوير المنوفية