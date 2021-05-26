برلمانى: اتصال بايدن بالرئيس مرتين خلال أسبوع يكشف قدرة مصر وثقلها فى المنطقة

قال النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، إن اتصال الرئيس الأمريكي بايدن بالرئيس السيسي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ليشكره على الدور المصري خلال أزمة غزة، يؤكد على ثقل مصر في المنطقة وتقدير الجميع للقيادة المصرية الحكيمة القادرة على معالجة أصعب الأزمات بحكمة بالغة.

وأضاف حتة خلال تصريحات له اليوم، أن كبريات الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام الغربية كلها، توقفت أمام اتصال بايدن بالرئيس السيسي، كما أنها تناولت وتحدثت عن تفاصيل الجهود والزيارات التي قامت بها مصر أمنيا وسياسيا خلال العدوان على غزة، بما يؤكد على ريادة مصر وقدرتها على التصدي لأخطر القضايا في المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فشل وتهاوي الجهود الدولية وعجز مجلس الأمن ثلاث مرات متتالية عن صياغة بيان تهدئة بين الطرفين، فيما نجحت مصر في صياغة البيان وأخذ موافقة المقاومة الفلسطينية وإسرائيل عليه يؤكد ثقة الأطراف كلها في الدور المصري ونزاهته.

وشدد نائب الصعيد على أن مصر لم تتأخر طيلة العقود الماضية عن دعم فلسطين والدفاع عن قضيتها بكل جرأة في مختلف المحافل الدولية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول "تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة".

وفِي هذا الإطار، أكد الرئيس "بايدن" على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، ومن ثم تطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء دور مصر المحوري إقليمياً ودولياً، وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها.

وقد أكد الرئيس من جانبه قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مؤكداً سيادته استمرار مصر في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.