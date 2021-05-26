الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

تفاصيل حملة طرق الأبواب للتوعية بالحصول على لقاح كورونا ببني سويف (فيديو)

نرمين محمود
نرمين محمود

قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، اليوم الأربعاء، إن المجلس أطلق حملة طرق الأبواب تحت شعار لحث السيدات لتوعية السيدات وحثهم للحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة.

وأوضحت محمود لـ"الدستور" أن مدة الحملة 3 أيام ويتم تنفيذها داخل 21 قرية بمحافظة بنى سويف بالتركيز على قرى مبادرة حياة كريمة بمشاركة 50 رائدة المتطوعات من المجلس القومي للمرأة في جميع القرى وتقوم كل رائدة بعمل 50 زيارة منزلية يومياً بمعدل 2500 زيارة يومياً وأن الهدف من الحملة نشر رسائل التوعية بفيروس كورونا وتعريف السيدات والأسر بالإجراءات الوقائية المتبعة ضد الفيروس، والتركيز على أهمية التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، والتأكيد أن اللقاح امن ومتوافر بجميع مراكز اللقاح داخل محافظة بنى سويف وأماكن التواجد للمراكز السبع تسهيلا عليهم.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف إلى أن الحملة تشمل أيضا المساعدة فى التسجيل على المواقع من خلال مكتب شكاوى المرأة 15115، وتم إعطاء اللقاح لجميع الرائدات المشاركات فى الحملة لحمايتهم وحماية أسرهم.

وأكدت نرمين محمود أن هناك عددا من الرسائل تم تدريب الرائدات عليها من أهمها التوعية بغسل اليدين، والتعريف بالفيروس، وضرورة التباعد الاجتماعي، والتأكيد على الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح والتأكيد على أن اللقاح آمن ومجاني ومتواجد فى مراكز وزارة الصحة  

ووجهت مقررة القومي للمرأة ببنى سويف الشكر إلى السيدات على أرض مصر وخاصة محافظة بنى سويف  لأنها دائما تقف فى الأزمات وتساند الدولة المصرية وأن الحملة جاءت من أجل مساندتهم فى التصدى لفيروس كورونا والتوعية بدور وزارة الصحة فى الحصول على لقاح كورونا حرصا على سلامتهم وسلامة أسرتهم.

بني سويف محافظة وزارة الصحة المجلس القومى مبادرة حياة كريمة حملة طرق الأبواب القومي للمرأة طرق الأبواب

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