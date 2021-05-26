الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا: توزيع 18 مليون جرعة من لقاح كورونا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أعلنت السلطات في بولندا، الأربعاء، عن توزيع 18 مليونًا و389 ألفًا و807 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) حتى الآن.
 

وذكر راديو "بولندا" أنه تم توزيع 291 ألفًا و967 جرعة من اللقاح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مضيفًا أنه تم توزيع حوالي 13 مليون جرعة أولى من اللقاح، فيما تحصل 85. 5 مليون شخص على الجرعات كاملة.
 

وسمحت السلطات في بولندا لمن هم أقل من 18 عامًا بالتسجيل للحصول على اللقاح في إطار خطة البلاد لتنشيط برنامج التطعيم.


يشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في بولندا، منذ بداية تفشي الفيروس، بلغ مليوني و868 ألفًا و450 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 73 ألفًا و305 حالات وفاة.

 

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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