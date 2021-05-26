تعرف على الاجازات في العام الحالى واجازات شهر يونيو ٢٠٢١

يبحث الكثير من المواطنين على أي معلومات عن اجازات شهر يونيو ٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي اجازات شهر يونيو، فالعام الجاري يضم العديد من الاجازات الرسمية والأعياد.

وتمنح الدولة المصرية، اجازات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في الأعياد والمناسبات الرسمية، وتلك الاجازات تكون مدفوعة الأجر، ولديكم في التقرير التالى كل الاجازات والأعياد الرسمية فى العام الحالى ٢٠٢١.

اجازات شهر يونيو ٢٠٢١

نقدم لكم اجازات شهر يونيو ٢٠٢١، كما هو موضح لكم في التقرير التالى:

بدأت اجازات والعطلات الرسمية العام الحالي، بيوم عيد الميلاد المجيد الموافق ٧ يناير ٢٠٢١، ثم مناسبة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، وثم مناسبة عيد تحرير سيناء الذي كان يوافق ٢٥ يناير، ثم عيد العمال الذي كان يوافق ١ مايو، ثم مناسبة عيد شم النسيم، وبعد ذلك مناسبة عيد الفطر المبارك الذي كان عطلتة توافق من يوم الاربعاء ١٢ مايو إلى يوم الاحد ١٦ مايو.

اجازات عام ٢٠٢١

ويضم شهر يونيو اجازة ثورة ٣٠ يونيو، ويحتفل بها الشعب المصري بمناسبة نجاح الثورة على تنظيم الإخوان الارهابي، الذي كان يتولى حكم الدولة المصرية.

ويوجد العديد من الاجازات في العام الحالى بعد اجازة ثورة ٣٠ يونيو، وتبدأ اجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء ٢٠ يوليو إلى الجمعة ٢٣ يوليو، وبعد ذلك مناسبة عيد الثورة الذي سيوافق ٢٣ يوليو المقبل، ثم مناسبة رأس السنة الهجرية التي ستوافق يوم الاثنين ٩ أغسطس، وبعد ذلك مناسبة عيد القوات المسلحة الذي سيوافق يوم الاربعاء ٦ أكتوبر، ثم مناسبة المولد النبوي الشريف الذي سيوافق يوم الاثنين ١٨ أكتوبر المقبل.

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وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع الأجازات والعطلات الرسمية في عام ٢٠٢١، واجازة شهر يونيو وهي مناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، التي يحتفل بها الشعب المصري بسقوط حكم تنظيم الإخوان.