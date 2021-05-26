برلماني: مبادرة مشروعك ساعدت على نشر ثقافة العمل الخاص بين الشباب

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باطلاق الحكومة مبادرة "مشروعك" لدعم المشروعات الخاصة للشباب، مؤكدا أنها تُعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الشباب وتنفيذ مشروعات استثمارية خاصة، من خلال منح التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة بمبلغ يبدأ من ٢٥ ألف جنيه حتى ٢ مليون.

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن إطلاق المبادرة يساعد على زيادة عدد المشروعات والتنمية بالمجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص دائما منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد على تقديم كافة التمويلات والتسهيلات لنشر ثقافة العمل الخاص بين الشباب.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أسس وقود الاقتصاد، وأن تلك المشروعات تساهم بـ٧٠% من إجمالى الناتج المحلي بالاقتصادات الكبرى، وهى تشمل جزء كبير من حل مشكلات البطالة وتقليل معدلاتها،و زيادة الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي.

فيما قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة بدأت تحقق نجاحات كان من أبرزها انخفاض معدل البطالة لنحو ٧.٣٪ في الربع الأول من العام الجارى، وتحسن الصادرات المصرية، ونجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمداد السوق المحلي والتقليل من واردات المواد الخام والصناعات التكميلية.



وأوضح عمار، أن مبادرة "مشروعك" تعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الشباب وتنفيذ مشروعات استثمارية خاصة، لتقوية ثقافة العمل الحر ومنح التمويل اللازم لتنفيذ المشروع حيث يبدأ من ٢٥ الف جنيه حتى ٢ مليون جنيه، بمساهمة ٦ بنوك وطنية، وفائدة لا تتعدى ٥٪.



وتعتبر مبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية أحد أهم المبادرات التى تمول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى المحافظات، بفائدة تبدأ من الـ5%، وخدمات أفضل للشباب والمرأة المعيلة.