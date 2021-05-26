الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مبادرة مشروعك ساعدت على نشر ثقافة العمل الخاص بين الشباب

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باطلاق الحكومة مبادرة "مشروعك" لدعم المشروعات الخاصة للشباب، مؤكدا أنها تُعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الشباب وتنفيذ مشروعات استثمارية خاصة، من خلال منح التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة بمبلغ يبدأ من ٢٥ ألف جنيه حتى ٢ مليون. 

وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن إطلاق المبادرة يساعد على زيادة عدد المشروعات والتنمية بالمجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص دائما منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد على تقديم كافة التمويلات والتسهيلات لنشر ثقافة العمل الخاص بين الشباب. 

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أسس وقود الاقتصاد، وأن تلك المشروعات تساهم بـ٧٠% من إجمالى الناتج المحلي بالاقتصادات الكبرى، وهى تشمل جزء كبير من حل مشكلات البطالة وتقليل معدلاتها،و زيادة الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي.

فيما قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة بدأت تحقق نجاحات كان من أبرزها انخفاض معدل البطالة لنحو ٧.٣٪ في الربع الأول من العام الجارى، وتحسن الصادرات المصرية، ونجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمداد السوق المحلي والتقليل من واردات المواد الخام والصناعات التكميلية.


وأوضح عمار، أن مبادرة "مشروعك" تعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الشباب وتنفيذ مشروعات استثمارية خاصة، لتقوية ثقافة العمل الحر ومنح التمويل اللازم لتنفيذ المشروع حيث يبدأ من ٢٥ الف جنيه حتى ٢ مليون جنيه، بمساهمة ٦ بنوك وطنية، وفائدة لا تتعدى ٥٪.
 

وتعتبر مبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية أحد أهم المبادرات التى تمول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى المحافظات، بفائدة تبدأ من الـ5%، وخدمات أفضل للشباب والمرأة المعيلة.

النائب أحمد مهني الحرية المصري مبادرة مشروعك المشروعات الخاصة بالشباب الشباب المشروعات الصغيرة و المتوسطة حكومة مدبولى مجلس النواب

الأكثر قراءة

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

«مش طالع».. مشهد غريب بين لاعب ومدرب في مباراة البنك الأهلي وسموحة

عميد «علوم الإسكندرية» عن «تريند الغضب»: «ميعرفوش الأستاذ وبيجاملوا»

الرئيس السيسى وميركل يناقشان القضية الفلسطينية والأزمة الليبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟



عاجل
وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة إيقاف قاعود لاعب البنك الأهلي لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق «كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين» رئيس وزراء باكستان للرئيس السيسي: استقرار مصر ركيزة لاستقرار العالم الإسلامي قهوجى يهدد شخصا عاريا فى الإسكندرية.. والأمن يضبطه