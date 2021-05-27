الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل حلقة «لم الشمل».. أبطال مسلسل «friends» أصدقاء من الزمن الجميل

فريندز
فريندز

ساعات قليلة تفصلنا عن حلقة "لم الشمل" للمسلسل الشهير "فريندز" فبعد أن غادروا المنزل في المشهد الأخير من المسلسل فى الحلقة الأخيرة، أجتمعوا مرة اخرى بعد أكثر من 17 عامًا.

ينتظر عشاق المسلسل الشهير الحلقة والتى من المقرر عرضها غدًا فالمسلسل من إنتاج شركة  HBO Max حيث أطلق على الحلقة اسم "لم الشمل" أو كما أطلق عليها " Friends: The Reunion"، حيث حصد البرومو التشويقي الأول للحلقة على أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد طرحه.

وبين الماضى والحاضر، يتخيل متابعى المسلسل الشهير "فريندز" شخصياتهم المفضلة بعد هذا الغياب الكبير، وكيفية التعامل كأصدقاء مرة أخرى، حيث العفوية والجنون وهل هذا يناسب العمر.

 

رايتشل جرين.. "الجنان أسلوبها"

تتميز شخصية رايتشل جرين بمسلسل "فريندز" الشهير بالجنان، فهى امرأة جميلة تَركت خطيبها ليلة الزفاف وذهبت للعيش مع صديقة طفولتها مونيكا التي تُعرِّفها على بقية الأصدقاء. 

وخلال أحداث المسلسل نشأت علاقة بينها وبين بروس شقيق مونيكا، حيث اتسمت العلاقة بالجنون فتارة تتحسن وتارة تسوء.

 

مونيكا جيلر.. "سترونج إندبندت وومن"

تعتبر من الشخصيات المرحة فى المسلسل الشهير "فريندز" فدائمًا ما تسعى الى إثبات نجاحها للأخرين، خاصة وأن والدها دائمصا ما كان يفضل عليها أخاها روس.

تتميز مونيكا، بشخصيةٍ تنافسيةٍ إلى أبعد الحدود، بالإضافة إلى حبها للنظافة والترتيب بطريقةٍ تقترب من كونها مرضية، كما تعتبر شقة مونيكا هي من أكثر الأماكن التي يجتمع فيها الأصدقاء، ودائمًا ما تحضر مونيكا الطعام للجميع بكل سعادة وتسمتع بسماع الإطراءات على طهيها.

 

فيبي بوفيه. "الغباء موهبة"

فيبي بوفيه، هي شخصية كوميدية من المسلسل الأمريكي الشهير Friends، اشتهُرت بنمط حياتها البوهيمي، والذى اتسم بشكل كبير بالغباء، فماذا ستكون علية فى حلقة الغد.

 

روس يوستاس.. "الفتى المدلل"

روس هو شقيق مونيكا وكان دائمًا المُفضل لدى والديهما، فخلال الحلقات كان التنافس السمة الأبرز بينه وبين شقيقته التى دائمًا ما تحاول استفزازه.

 

جوي تريبياني.. "صاحب صاحبه"

يعد جوي الشخصية المرحة بين الأصدقاء، كان يعيش مع تشاندلر ومن خلال علاقتهما استطاع التعرف على بقية الأصدقاء، ليصبح الصديق المقرب لكل أفراد الشلة.

 

تشاندلر موريل.."العاقل"

يعد تشاندلر صديقَ روس جيلر من أيامِ المدرسة، وزملاءَ سكنٍ في جامعة كولومبيا، وقد التقى شقيقته مونيكا جيلر وصديقتها راتشيل جرين في احتفالهم بعيد الشكر عام 1987، لتبدء قصة الصداقة والإنضمام لـ"شلة الاصدقاء".

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