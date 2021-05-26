الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأمريكية: سقوط قتلى بحادث إطلاق نار فى ولاية كاليفورنيا

إطلاق نار بالولايات
إطلاق نار بالولايات المتحدة

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، حادثة إطلاق نار في وسط المدينة، أدت لسقوط عدد من القتلي.
 

وأعلنت الشرطة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، عن أنها تتعامل مع واقعة إطلاق نار في منطقة وسط المدينة.


وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا على تويتر تمت السيطرة على المهاجم.

وذكرت المحطة المحلية من شبكة إن.بي.سي نقلا عن مصادر لم تحددها، أن الواقعة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

وذكر موقع "سي إن إن"، أن الحادثة وقعت قرب ساحة لتصليح المركبات تابعة لهيئة مواصلات منطقة فالي.

وقالت المتحدثة باسم هيئة مواصلات منطقة فالي، إن الهجوم الدموي أسفر عن عدد من القتلى.

 

الولايات المتحدة كاليفورنيا حادث إطلاق نار قتلى الشرطة

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