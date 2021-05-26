الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى

حوادث

قهوجى يهدد شخصا عاريا فى الإسكندرية.. والأمن يضبطه

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يظهر فيه أحد الأشخاص مجرّدًا من ملابسه وبجواره شخص آخر (قهوجي) ممسكا بيده قطعة خشبية ويقوم بتهديده بها، بالفحص تبين أنهما مقيمان بمنطقة كرموز بالإسكندرية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل قيامه بذلك لسابقة شروع المجنى عليه في سرقة بعض المتعلقات من داخل المقهى خاصته، وأضاف أن المقطع المشار إليه منذ عام ونصف.

اختصاصات الأمن العام

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، إضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .

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