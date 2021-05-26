ماكرون: فرنسا تدعم الجيش اللبناني باعتباره ركيزة حقيقية لاستقرار البلاد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن الأولوية تبقى في تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للازمة الحالية.

وأكد ماكرون، خلال استقباله قائد الجيش اللبناني جوزاف عون، أن باريس مستمرة في دعم الجيش اللبناني، باعتباره ركيزة حقيقية لاستقرار البلاد.

وكان رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى قال، الأحد الماضي، إن الرئيس اللبنانى ميشال عون «لا يكتفى بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم أنى عاجز عن تأليفها».

وأضاف، خلال جلسة برلمانية لمناقشة رسالة وجهها عون إلى البرلمان بشأن تأخير تعطيل تشكيل الحكومة: «لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أى فريق سياسى بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذى يتهدد اللبنانيون فى أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم».

وأوضح أنه "منذ 7 شهور وأنا أواجه اختيار إما تشكيل الحكومة حسبما يريدها الرئيس عون أو لا حكومة على الإطلاق"، وأضاف: "قمت بكل ما يجب وتحملت ما لا يحتمل للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار"، ولفت الحريرى إلى أن وزير الخارجية اللبنانى السابق ذكرنا قبل أيام ببعض الأخطاء الكبيرة والخطايا المميتة.

ويشير الحريرى إلى الوزير شربل وهبة الذى طلب التنحى عن مهامه بعد أزمة دبلوماسية على خلفية تصريحات خلال لقاء تليفزيونى اعتبرت مسيئة للسعودية، وأثارت موجة من الغضب العارم.

وأضاف أن "عون يستخدم حقه الدستورى بمخاطبة المجلس النيابى للإعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور عبر إرجاء تشكيل الحكومة"، وقال رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه برى، إن "المجلس كلف الحريرى بتشكيل الحكومة، وأى موقف غير ذلك يتطلب تعديلًا دستوريًا، وهذا غير وارد حاليًا".