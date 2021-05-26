تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2021 عبر نايل سات

تصدر تردد قناة الكأس القطرية محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل مشجعي وعشاق كرة القدم حول العالم عامة والعالم العربي خاصة، حيث أعلنت قناة الكأس مسبقا بعرض مباريات السوبر الأفريقي بتقنية وجودة عالية.

بداية قناة الكأس الرياضية

وبدأت قناة الكأس في 28 – 4 – 2006 ، بقناة منفردة ثم تحولت بعد ذلك إلى شبكة قنوات متعددة في مجال تخصص الرياضة حيث أنها تهتم بالبطولات الخليجية والآسيوية، كما كانت تغطي مباريات المنتخبات الخليجية والعربية بشكل عام وتنقل بطولات عديدة منها تصفيات كأس العالم و كأس آسيا وكأس الخليج وهي من القنوات الأكثر شعبية في الخليج العربي.

كما حصلت على جائزة أفضل قناة رياضية في الخليج العربي لعام 2007، بالإضافة إلى جائزتين في جوائز بروماكس بنك دلتا آسيا الذي عقد في نيويورك في يونيو 2008.

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وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء 26-5-2021، تردد قناة الكأس القطرية خاصة وأنه سوف يذاع مباراة الأهلي ضد نهضة بركان بعد غد الجمعة يوم 28-5-2021، في تمام الساعة التاسعة مساء وذلك من خلال السطور التالية:-

تردد قناة الكأس القطرية

1 - القمر الصناعي : النايل سات

2 - الاستقطاب : عمودي

3 - التردد : 11911

4 - معامل الترميز : 27500

5 - معامل التصحيح : 4/3

أهم برامج قناة الكأس القطرية

1 - المجلس (برنامج) : يقدمه خالد جاسم.

2 - 90 دقيقة : يقدمه فالح الشهري

3 - الحكم : يقدمه بدر بلال.

4 - فض فض : يقدمه مشعل الشمري وحماد العبيدي

5 - جرايد : يقدمه جاسم حسين وناريمين امير الدين وعهد حسن

6 - مع سمعه : يقدمه إسماعيل علي

7 - SPEED4 : يقدمه عبد الله العمادي واليس جبور

8 - حصاد الاسبوع : يقدمه المهدي الراضي

9 - SPORT.NET : يقدمه خالد الحدي

10 - QSL STUDIO

11 - PREVIEW : رودي.