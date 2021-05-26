الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى ضرورة قبول نتائج الانتخابات

يان كوبيش
يان كوبيش

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الأربعاء، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بقبول نتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، والتي أوردتها بوابة "الوسط" الليبية.
 

ودعا كوبيش أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى العمل بروح التعاون والتركيز على نقاط الوفاق بعيدًا عن التركيز على نقاط الخلاف، وذلك خلال مناقشاتهم مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.
 

حقيقة صواريخ أثارت جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا


 وكانت مواقع ليبية محلية تداولت في الأيام الماضية معلومات حول صواريخ وصفت بالجديدة رصدت لدى قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

وفيما تعددت الروايات حول هذه الصواريخ، أفاد خبراء بأن الصواريخ التي ظهرت في قاعدة بنينا الجوية الخاضعة للجيش الوطني الليبي هي من طراز "لونا"، ورصدت مؤخرا للمرة الأولى.

وقالت الصحيفة الإلكترونية المتخصصة في الأسلحة "rg.ru"، إن الوحدات العسكرية التابعة للمشير خليفة حفتر كانت تمتلك فقط صواريخ سوفيتية "سكود – بي" من بقايا تراسانة القذافي، جرى إعادتها للخدمة في سبتمبر من العام الماضي.

وأشير إلى أن صواريخ "لونا" والتي تعرف أيضا بالرمز "9K52"، وتشتهر لدى حلف الناتو باسم "FROG-7"، قديمة تعمل بالوقود الصلب ويزن الصاروخ الواحد منها 2500 كيلو جرام، ويصل مداه إلى 70 كيلو مترا، إلا أن هذه الصواريخ  قديمة وغير موجهة وفعاليتها مشكوك بها، مقارنة بصواريخ "سكود – بي".

الامم المتحدة الانتخابات الدستور خلاف ملتقى مبعوث انتخابات نبذ العنف

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