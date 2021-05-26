الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الآثار يشارك في قمة «إنعاش السياحة» بالسعودية

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

أعلن خالد العناني، وزير السياحة والآثار عن الأحداث والفعاليات التي ستنظمها مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، مثل احتفالية افتتاح مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال مشاركة العناني في قمة "انعاش السياحة" التى أقيمت في إطار انعقاد الاجتماع الـ47  للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمُقامة بالرياض خلال يومي 26 و27 من مايو الجاري.

وأشار العنانى إلى أن تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير لن يكون مرتبطاً بمصر، فقط، إنما سيكون مرتبطاً بالحالة الصحية في العالم بأكمله حتى يتسنى اختيار التوقيت المناسب للجميع حيث سيتم دعوة ملوك وملكات ورؤساء دول العالم لهذا الحدث، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في العالم.

كما تقدم وزير السياحة بمقترح من شأنه أن يساهم في مواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر عالمياً، حيث أكد فيه أهمية صياغة آليات واضحة وتحديد طرق مرنة لتسهيل تنقل المواطنين بين الدول لأغراض السياحة. 

يشار إلى وزارة السياحة والآثار تستعد لافتتاح طريق الكباش آخر يونيو القادم، يعتبر طريق الكباش الفرعوني هو أضخم مشروع عالمي تعمل عليه الوزارة، خاصة أنه يربط معبد الأقصر ومعابد الكرنك لمسافة 2700 متر، ويعرف بطريق الآلهة، لكن بحلول ثورة يناير توقف المشروع، وعادت وزارة الآثار، وبالتحديد في عام 2017، لتبدأ من جديد في استكماله، تمهيداً لوضعه على الخريطة السياحية.

سياحة الأقصر خالد العناني وزير السياحة والآثار افتتاحات مصر تطوير طريق الكباش

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