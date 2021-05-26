حبس المتهمين بسرقة أجهزة «كمبيوتر» من مدرسة بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس المتهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الأجهزة من داخل مدرسة وضبط مرتكبي الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من مدير مدرسة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة من داخل غرفة المكتب الخاص به، وغرفة الحاسب الآلي بالمدرسة محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمين بدائرة القسم لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق ، وكسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة في القانون

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.