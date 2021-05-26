الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل اجتماع اتحاد المستثمرين لكيفية المشاركة في «إعادة إعمار غزة»

الدكتور محرم هلال
الدكتور محرم هلال

عقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، اجتماعًا، لمناقشة سبل مشاركة شركات ومصانع الاتحاد في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، بمشاركة عدد من رؤساء الجمعيات بالمحافظات.

وفي بداية اللقاء، ثمن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، دور الرئيس السيسي في المنطقة العربية والأفريقية من خلال تقديم الدعم والمساندة للأخوة الأشقاء في فلسطين عن طريق فتح معبر رفح لتلقي المصابين العلاج، بالإضافة إلى إرسال المساعدات الطبية والأطقم الطبية والمواد الغذائية، فضلاً عن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وأكد أعضاء اتحاد المستثمرين، أن مصانع وشركات الاتحاد مستعدة للمشاركة في مبادرة دعم وإعمار غزة، موضحين أن هذه ثقة كبيرة من الرئيس السيسي للشركات والمصانع المصرية، وبالفعل تم إرسال خطاباً للحكومة لمعرفة كيفية المشاركة في المبادرة.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، إن القطاع الخاص شريك ومساهم أساسي مع الحكومة المصرية في عملية التنمية الشاملة التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بدور المشروعات القومية في زيادة معدلات النمو فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات المحلية متوقعًا جذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق منفصل، قرر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تخصيص عدد من المقرات بجمعيات المستثمرين، لتتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بتقديم خدمة تطعيم العاملين بجميع الجمعيات وفق خطة محددة.

الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال المشروعات القومية إعادة إعمار غزة جائحة كورونا اتحاد المستثمرين

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