أبطال مسلسل Friends يعودون من جديد بعد 17 عامًا من التوقف بحلقة «لم الشمل»

يعود نجوم مسلسل friends إلى الشاشة مرة أخرى بعد توقف عن آخر موسم لهم الذي عرض منذ ما يقرب من 17 عاما، وأثار خبر عودتهم بموسم جديد جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور العربي والعالمي، وذلك من خلال حلقة "لم الشمل" التي تعرض غدًا الخميس على قناة osn بالتزامن مع عرضها عالميًا ليتحدث أبطال العمل عن ذكرياتهم خلال كواليس التصوير وكيف أصبحوا الآن.

بداية عرض مسلسل Friends

وكان أول عرض لمسلسل FRIENDS خلال شهر سبتمبر عام 1994، وحظى العمل بقاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، كما حصل على تقييمات كبيرة منها 8.9 على موقع imdb، وانتهى عرضه فى يوم 6 مايو من عام 2004، وذلك بعد عرض 10 مواسم من العمل، واحتوى على 236 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

أحداث مسلسل Friends

المسلسل تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، وما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالًا كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

تفاصيل حلقة لم الشمل أبطال مسلسل Friends

ومن الملفت للنظر ملامح نجوم العمل الذي بدت عليهم علامات تقدم السن، حيث كان أول ظهور لهم في عمر يتراوح بين العشرينيات والثلاثينيات، وفي الحلقة الخاصة التي ستعرض غدًا بعنوان " لم الشمل" سيتحدث الممثلون عن المسلسل وذكرياتهم عنه، ومن بين الضيوف المشاهير المتوقع ظهورهم ريس ويذرسبون وليدي غاغا وجوين بيبر وديفيد بيكهام.





وستشهد حلقة "لم الشمل" الخاصة، عودة النجوم إلى المجموعة ومشاركة لقطات من وراء الكواليس وعرض بعض المفاجآت للمشاهدين، ومن جهتها، قالت HBO فى بيانها: "من أجل تجنب أى سوء فهم حول ماهية هذه الحلقة الخاصة، نريد أن نوضح تمامًا أن هذه ليست حلقة جديدة وأصلية من المسلسل.. وسيظهر الممثلون بشخصياتهم الحقيقية، وليس على شكل شخصياتهم المحبوبة في إطار أحداث المسلسل".

وأكد البيان، أن "هذا سيكون هو الحال فى برنامج جراهام نورتون شو، حيث قال لا يوجد شىء مكتوب، وسيظهر النجوم بشخصياتهم الحقيقية وشخصيات المسلسل المحببة".

يشار إلى أن عرض المسلسل استمر سنوات منذ بدايته عام 1994، وحقق نجاحات مستمرة حتى اليوم، وعرض على منصة نتفليكس حتى حصلت HBO على حقوق عرضه وانتقل إلى منصتها.