بعد 250 مليون مشاهدة.. قصة خلاف «إنساي» بين محمد رمضان وسعد لمجرد

في خطوة مفاجئة، قررت إدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب" حذف أغنية "إنساي" الشهيرة التي جمعت الفنان محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد.

وعلى الرغم من أن أغنية "إنساى" حققت عدد كبير من المشاهدات، وصفه البعض بـ"الخيالية"، وصلت إلى أكثر من 250 مليون مشاهدة بعد طرحها قبل عامين، إلا أنه بسبب خلاف مادي وقع بين الفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد، قدّم الأخير طلب لحذف الأغنية وحدث ذلك بالفعل.

بدأ الخلاف بين كلٍ من "رمضان ولمجرد" في شهر أكتوبر لعام 2020، بسبب رفض محمد رمضان تسليم العوائد المادية له، بحسب العقد المبرم بينهما، والذي يقضي بمنح "لمجرد" نسبة من أرباح المشاهدات على منصة يوتيوب، ما أفسد إنتاج أغنية جديدة تجمع بينهما في رأس السنة الماضية.

في وقت سابق، نفى الفنان محمد رمضان خلال الفترة الماضية الخلافات، ووصفها بالشائعات، وعلق عليها قائلًا: "الإشاعات والفتنة لا دين لها، في زمنا ده ما لم تراه بعينيك لا تصدقه، أخويا الكبير وصاحبي الغالي وابن أحب البلاد لقلبي المغرب النجم سعد لمجرد".

يذكر أن أغنية "انساي" تعد التعاون الأول الذي يجمع بين الصديقين محمد رمضان وسعد لمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.



يجدر الإشارة إلى أن الثنائي "رمضان" و"المجرد" تنافسا على الدرع الماسي من يوتيوب، واحتفل الفنان محمد رمضان باستلامه، إذ نشر عبر حسابه بموقع "فيسبوك" فيديو له أثناء تسلمه الدرع وفى الخلفية أغنيته "نمبر وان".