هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟ وهل يشترط التتابع في صيام ست البيض؟ أحرزت هذه التساؤلات نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير حكم صيام الست البيض وفوائدهم وأراء العلماء في تعاقب صيامهم.



هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟

اختلف العلماء بشأن صيام الست البيض أولا أم قضاء الحائض أو المريض أولا فالبعض رجح صيام قضاء الأيام التي اضطر الشخص أن يفطرها بسبب عذر شرعي في شهر رمضان عن صيام الست من شوال "الست البيض" واستدل على ذلك بأن صيام الفرض أولى من صيام النافلة.. في حين أن البعض رجح صيام النافلة "الست البيض" عن صيام الفرض "القضاء" لأن الست البيض محدد بفترة زمنية معينة لا يمكن تعديها في حين أن صيام القضاء متاح طوال أيام السنة



هل يشترط التتابع في صيام ست البيض؟

وأجمع العلماء على أنه لا يشترط التتابع في صيام الست البيض وذلك الراجح عند الجمهور لفعل الرسول صلوات الله عليه وسلم والصحابة والتابعين حيث تم تحديد فترة الصيام خلال أيام شهر شوال فقط ولم يشترط التتابع وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده نظرا لأن الصيام المتتابع مشقة على الجسم حيث يمكن تقسيمهم خلال أيام شهر شوال منذ اليوم الثاني إلى اليوم الأخير وفقا لما يتناسب مع ظروف الصائم خاصة المعتاد على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر

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فضل صيام الست البيض من شهر شوال

وما فضل صيام الست من شوال؟ أسئلة تخطر حاليا على بال الكثير من المسلمين بمختلف دول العالم حيث يعد صيام الست البيض سنة مؤكدة عن الرسول صلوات الله عليه وسلم حيث أوصى بها جميع المسلمين فمن أداها كإنما صام الدهر كله وعلى من أفطر أيام في شهر رمضان بعذر شرعي ولا يمكن إعادة تلك الأيام عليه كفارة عن كل يوم إطعام مسكين.