«قوى عاملة بنى سويف» تطلب عمال إنتاج لمصنع غزل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، توافر فرص عمل جديدة بأحد مصانع الغزل بالمحافظة للذكور فقط.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، عمال إنتاج، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل دبلوم، ولديه شهادة تأدية الخدمة العسكرية، لأبناء المحافظة، والقرى المجاورة لها فقط.

على أن يتم عقد المقابلات يوميًا بدءًا من السبت المقبل، من الساعة 7 صباحا، وحتى 1 ظهرا، يوميا ماعدا يوم الجمعة، وذلك بمقر المصنع في المنطقة الصناعية العلالمة، بياض العرب، أمام مصنع الأنابيب، بني سويف، وللاستفسار عن طريق الواتساب على رقم 01271779407، ويرجى الحضور بالكمامة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة القوى العاملة ومديرياتها في توفير فرص عمل للشباب، كما تقوم الوزارة بالإعلان عن نشرة توظيف نصف شهرية تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وتتوافر بتلك النشرة، نحو 4176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو الجاري.



وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، البحيرة، دمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر أبريل الماضي، وعددها 1213 فرصة عمل.



وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريًا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.