حزب الله العراقي يعتبر القبض على قيادي في الحشد الشعبي استفزازا

اعتبر حزب الله العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي قاسم مصلح استفزازا من قبل الامن العراقي.

من جانبه، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إن إضعاف العراق ممنوع ويدعو لنصرة الوطن.

وكشفت مصادر أمنية، ان ميليشيات الحشد تسيطر على بعض مداخل المنطقة الخضراء، وسط مخاوف امنية من تصاعد دائرة العنف.

وكانت مصادر أمنية في العاصمة العراقية، الأربعاء، أفادت باعتقال القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، قاسم مصلح، بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني في مدينة كربلاء، جنوب بغداد، مطلع مايو الجاري.

وأضاف المصدر الأمني أن "مصلح رافق القوة الأمنية دون اعتراض، حيث أوقفته عندما كان في طريقه إلى مدينة كربلاء، قادماً من محافظة الأنبار، وذلك في ساعة متأخرة من ليلة أمس"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ويعد مصلح من قيادات الحشد المقربة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، اللذين اغتيلا في غارة أمريكية مطلع العام الماضي في مطار بغداد الدولي.