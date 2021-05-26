الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

جلسة عاجلة لـ11 متهمًا في الانضمام لـ«جماعة المرابطون»

محكمة
محكمة

قررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل، لنظر محاكمة 11 متهمًا بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظامي السوري تحت اسم "جماعة المرابطون".

ومن المقرر أن تعقد جلسات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ (الدائرة الأولى إرهاب) بالمنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

وأسند أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 461 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، للمتهمين، أنهم حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر؛ بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.

أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر اقتنعو بأفكار تنظيم القاعدة الإرهابي القائمة على تكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة قتلهم، واستحلال أموال المسيحيين ودور عبادتهم واستباحة دماءهم، وفرض القتال بالداخل والخارج، وارتباطهم لذلك بكوادر التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت التحريات بتدارسم تلك الأفكار والمعتقدات التكفيرية ومتابعة إصدارات التنظيم عبر شبكة المعلومات الدولية، والتحقوا جميعا بالجماعة المسماة المرابطون التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، كما شاركوا فى عمليات القتال الدائرة هناك، وتلقوا تدريبات على حرب العصابات.

والمتهمون هم: وليد محمد نور مؤئن بمديرية أوقاف الإسكندرية، ويوسف أحمد محمد مدير إنتاج بشركة، ومحمد محمد أحمد رقيب قوات مسلحة بالمعاش، والسيد بدر السيد سائق، ووليد ربيع عامر لحام كهرباء، وخالد متولي منصور مشرف معماري، وأحمد عبدالوهاب محمد حداد، وأحمد حسن أحمد سائق، وأمجد محمد صبري، وسراج منير السيد فني كهرباء، ويونس طاهر رمضان (طالب).

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