الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العدل» تعقد دورة تدريبية للقانون الدولي الإنساني بمقر الوزارة

دورة تدريبية للقانون
دورة تدريبية للقانون الدولي

انطلقت، الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية في القانون الدولي الإنساني، تحت رعاية المستشار عمر  مروان، والتي تنظمها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ــ بعثة القاهرة ــ وجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك لممثلي بعض الوزارات والجهات التي تتشكل منها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني منها: الدفاع ، والعدل، والخارجية، والداخلية، والتعليم العالي، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وذلك بديوان عام الوزارة.


يتضمن برنامج الدورة إقامة خمس محاضرات للتوعية بدور وأهمية القانون الدولي الإنساني ، والتعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وتأثير تغير المناخ على القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.

وتأتي هذه الدورة ضمن أنشطة اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر التي يترأسها  وزير العدل، والتي تختص بتعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدريب الكوادر الوطنية  لنشر ثقافته.

في سياق متصل، طلبت الوزارة من رؤساء المحاكم، متابعة عمليات تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وموافاة الوزارة بما يحتاجونه، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول.

190680880_529173954752771_103786429532274416_n
190680880_529173954752771_103786429532274416_n
190746246_766283884070024_4915188123637130816_n
190746246_766283884070024_4915188123637130816_n
العدل وزير العدل الهلال الأحمر المستشار عمر مروان القانون الدولي جمعية الهلال الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الأكثر قراءة

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

الرئيس السيسى وميركل يناقشان القضية الفلسطينية والأزمة الليبية

«سماسرة الموت».. رحلة في «أوكار فيسبوك» لتجارة لقاحات «الفطر الأسود»

«حرارة ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟



عاجل
قهوجى يهدد شخصا عاريا فى الإسكندرية.. والأمن يضبطه القبض على رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بإحدى المحافظات