«العدل» تعقد دورة تدريبية للقانون الدولي الإنساني بمقر الوزارة

انطلقت، الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية في القانون الدولي الإنساني، تحت رعاية المستشار عمر مروان، والتي تنظمها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ــ بعثة القاهرة ــ وجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك لممثلي بعض الوزارات والجهات التي تتشكل منها اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني منها: الدفاع ، والعدل، والخارجية، والداخلية، والتعليم العالي، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وذلك بديوان عام الوزارة.



يتضمن برنامج الدورة إقامة خمس محاضرات للتوعية بدور وأهمية القانون الدولي الإنساني ، والتعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وتأثير تغير المناخ على القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني.

وتأتي هذه الدورة ضمن أنشطة اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر التي يترأسها وزير العدل، والتي تختص بتعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدريب الكوادر الوطنية لنشر ثقافته.

في سياق متصل، طلبت الوزارة من رؤساء المحاكم، متابعة عمليات تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وموافاة الوزارة بما يحتاجونه، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول.

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