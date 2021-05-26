«ربنا معاكِ يا فرح».. وصلة سخرية من علي غزلان بعد منشور عاطفي لخطيبته

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة منذ أيام خطبتها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «لقد تمت الخطوبة»، دون أن تعلن من قام بخطبتها كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الطبيب واليوتيوبر علي غزلان خطبته على ملكة جمال مصر لعام 2017 فرح شعبان، بعد العديد من التكهنات والشائعات التي كانت تدور حول علاقة منة عرفة بغزلان وانفصالهما.

أثارت تلك العلاقات المتشعبة الجدل على مدار الساعات القليلة الماضية، وبعد نشر علي غزلان بوست يتغزل في فرح، جعله محط سخرية من قبل العديد من المستخدمين الذين وجدوا الكلمات مبتذلة للغاية، ليردوا عليه: "الله يكون في عونك يفرح".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر أخيرا خطيب منة عرفة ليعلن عن نفسه، وهو محمود مهدي بصورة مع خطيبته، ويعلق في مشاكسة فيسبوكية مع غزلان: "ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة"، ليحصل هو الآخر على وصلة سخرية، ويتم وضع الصورة بالفعل بالفوتشوب في غسالة وتداولها الكثيرين على الفيسبوك، معلقين "استجاب ياشباب".

كان أحد تلك التعليقات التي طالت غزلان: "شوف انت الكلام ده وجع بطنك وهو بوست مكتوب، تخيل بقا لما يتقالك لايف في الحقيقة بصوت وأداء ودوجلاس علوة كده.. خلينا نعترف إنه شىء صعب.. ربنا معاكي يأستاذة بصراحة"، وكانت أبرز التعليقات على خطيب منة عرفة: "المهم خلو الأبيض لوحده والألوان لوحده"، ردا على بوست الغسالة.

ومؤخرا أعلن غزلان خطبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017 برسالة مؤثرة للغاية على حسابة الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: " رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم، كل إنسان ليه 24 قيراط في حياته؛ وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي.. من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك؛ كأن حياتي بدأت من النقطة دي، كل حاجة فيا اتغيرت، ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف، إبتديت أعيش بجد، حتى النفس اللي بتنفسه بقى ليه طعم تاني، إزاي ده حصل وأمتى وليه ؟!، معنديش تفسير غير إني بحبك، بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت".