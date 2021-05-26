يبحث الكثير من المصريين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم من الشركة المصرية للاتصالات، حيث ارتفعت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الأونة الأخيرة عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

ويعد رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم من شركة المصرية للاتصالات من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها الكثير يومياً وبشكل مكثف.

وتوفر “الدستور” لقراءها طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم من الشركة المصرية للاتصالات.

وقد أطلقت شركة المصرية للاتصالات، منصتها الإلكترونية لمساندة العملاء وتوفير الوقت عليهم، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم

ويمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الأن الدخول عبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم من شركة المصرية للاتصالات من هنا بالخطوات التالية حتى تتمكن من الاستعلام أو دفع الفواتير المتأخرة، يجب عليك الدخول على هذا الرابط الإلكتروني وتابع باقي التفاصيل وهي كالتالي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من شركة المصرية للاتصالات

يجب على العميل الدخول عبر موقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات وهو كالتالي : (من هنا)

ومن بعدها يقوم العميل بالدخول على خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، ويجب عليك كتابه كافة البيانات الخاصة بك وهي كالتالي ( رقم التليفون الارضي - المحافظة التابع لها - رقم البطاقة المكون من 14 رقم - الاسم بالكامل )، وبعد ذلك قم بالضغط على خدمة استعلام.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2021

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مايو 2021 من خلال منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية، أو منافذ فوري، منافذ أمان، منافذ خدماتي، منافذ مصاري، أو من خلال مكاتب البريد المصري في جميع محافظات الجمهورية.

كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على خانة «اظهر الفواتير»، وللدفع يتم الضغط على خانة اختر للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة «سدد»، وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.

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كيفية دفع فاتورة التليفون الارضي 2021

خدمة مصاري.

خدمة فودافون كاش.

مكاتب البريد.

خدمة فوري.

خدمة ممكن.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.

خدمة سداد.

خدمة Bee.