ضبط صاحب شركة دواجن لتشهيره بعائلة على مواقع التواصل بالشرقية

تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط صاحب شركة دواجن، لقيامه بالتشهير بعائلة على فيسبوك في الشرقية، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية التى ترتكب على شبكة الإنترنت.



تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات تكنولوجيا المعلومات من أحد الأشخاص لتضرره من المسئول عن إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الأجتماعى "فيسبوك" لقيامه بالتشهير والإساءة لسمعته من خلال منشورات يقوم بنشرها على الصفحة تحمل بيانات المبلغ ، تتضمن الإعلان عن إستيراد سيارة من الخارج بإسم الشاكى.



بالفحص تبين أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (صاحب شركة إنتاج دواجن-مقيم محافظة الشرقية "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة.



بمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، وأنه استغل لقب عائلة الشاكى لشهرتها وادعى عليه من خلال نشره المشاركة محل البلاغ، لزيادة عدد المتابعين على الصفحة التى قام بإنشائها للترويج لنشاطه التجارى الذى شرع فى إقامته، وأقر أنه لا تربطه بالشاكى ثمه علاقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.