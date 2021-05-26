الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر ترسل مساعدات طبية ومواد غذائية للأشقاء فى جيبوتي

جريدة الدستور

استمرارًا للدور المصرى الرائد عربياً وإفريقياً ودولياً، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جيبوتى الشقيقة.

من جانبه، أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة ومساندتها للشعب الجيبوتى، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات فى تخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها، ودعم الجانب الجيبوتى فى مواجهة التحديات التى يواجهها.

يأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الجيبوتى الشقيق فى مختلف الظروف، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

مفاجأة.. لجنة الزمالك «آخر من يعلم» عن بيان فرجانى ساسى

«حرارة ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«قفز من السور».. إلهام شاهين تكشف تفاصيل محاولة لص سرقة فيلتها

بينها عملات تذكارية لـ«نقل المومياوات».. 11 قرارا لمجلس الوزراء اليوم

بعد سحبه من البرلمان.. كيف يرى أولياء الأمور نظام الثانوية التراكمي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟