تحقيقات حادث السلام: سائقو السيارات كانوا يسيرون بسرعة جنونية

استكملت نيابة السلام الجزئية، الأربعاء، التحقيقات في إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين 4 سيارات بدائرة القسم، وكشف المصابون خلال أقوالهم أمام النيابة العامة أن سائقي السيارات كانوا يسيرون بسرعة جنونية مما تسبب في الحادث.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوقع حادث مروري بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارتين ملاكى وسيارة ربع نقل بالشارع الجديد بمدينة السلام، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.