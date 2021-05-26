الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«نائب تنسيقية شباب الأحزاب» عضوًا ببرلمان البحر الأبيض المتوسط

النائب محمد السباعى
النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ

انضم النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى برلمان البحر الأبيض المتوسط، برفقة عدد من النواب المصريين.

يأتي على رأس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة ماجدة السيد بكري عضو مجلس النواب، والنائبة رشا عبد الفتاح السيد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب يحيي عيسوي عبد الفضيل عيسوي عضو مجلس النواب.

فيما أدت النائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القسم أمام البرلمان الإفريقي، لتصبح عضوة فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الإفريقي والذي خصصت له تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً سياسياً بمقرها، وتناقش فيه التطور الذي طرأ على علاقة مصر بدول القارة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم.

كما احتفي الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الثلاثاء المقبل، بـ"يوم إفريقيا"، في سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقي كملف أساسي في السياسة الخارجية لمصر، باعتباره امتدادا للدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في دعم حركات التحرر من الاستعمار بالقارة السمراء.

وتطرق الصالون إلى العلاقات المصرية الإفريقية ودور مصر التاريخي في القارة السمراء.

وركز الصالون الذي يديره النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية على التعاون الإفريقي في كافة المجالات.

وشارك في الصالون الدكتورة أماني الطويل خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة نهلة أبو العز أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، والنائبة رشا أبو شقر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية.

كما ناقش المشاركون في الصالون، اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية "حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية"، وكيفية تحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، والتحديات التي تعيق هذا التكامل.

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