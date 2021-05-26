إعدام 5 أطنان دواجن ومود غذائية فاسدة بالقاهرة

قررت النيابة العامة إعدام 5 أطنان مواد غذائية تم ضبطها داخل مصنع غير مرخص، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة في ضبط 5 أطنان مواد غذائية داخل مصنع غير مرخص قبل بيعها على المواطنين بهدف كسب أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ عليها.

وتمكنت مباحث التموين، في ضبط 5 أطنان "دواجن ، دقيق فاخر ، جبن موتزريلا ، جمبرى" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.