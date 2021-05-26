«ما وراء المجرة».. كتاب يجمع اللغة الصوفية والصور الفلكية عن دار كتبنا

صدر حديثًا على منصة كتبنا للنشر كتاب "ما وراء المجرة" للكاتب الروائي محمد جمال، والمستكشف الفلكي د. عمرو عبدالوهاب.

"ما وراء المجرة" يجمع بين الفانتازيا والخيال العلمي واللغة الصوفية، يتناول أحلام رائد فضاء صوفي يتجول في الفضاء بلا بوصلة، ويرصد مشاهداته المبهرة التي تهز قلبه وروحه وتُجري الحكمة على لسانه، النصوص للكاتب والروائي محمد جمال، بمصاحبة صور فلكية نادرة بعدسة المصور والمستكشف الفلكي د. عمرو عبدالوهاب.

محمد جمال: مؤسس منصة كتبنا للنشر الشخصي، حاز على جائزة TDF من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2007، وجائزة MIT عام 2015، حاصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية عام 2004.

د. عمرو عبدالوهاب: رئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود الفلكية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء وهو مؤسس مرصد الحيز الفلكي في منطقة الواحات البحرية السياحية، وهي إحدى واحات الصحراء الغربية في جمهورية مصر.

الكتاب يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الجديدة المقرر إقامتها في نهاية يونيه المقبل، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

ويشارك في المعرض كافة دور النشر المصرية والعربية التي تقدمت بطلب للمشاركة في الدورة التي تحمل اسم الكاتب الكبير يحيى حقي.

وكان قد تم تأجيل إقامة الدورة الحالية من يناير الماضي، إلى يونيه المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، ووضعت الهيئة العامة للكتاب خطة لدخول وخروج الجمهور حفاظا على أرواحهم من الفيروس ومنعا التكدس داخل أجنحة العرض.

وانتهت الهيئة من وضع الخطة النهائية للمعرض، والتي ضمت برنامجا ثقافيا وفنيا يقام على هامش الدورة الاثنين وخمسين، واحتفاء بشخصية الكاتب يحيى حقي.

وأعلنت الهيئة خلال الفترة الماضية، عن فتح باب التقدم لجوائز المعرض في فروعها المختلفة، والتي يتنافس عليها دور النشر، والكتاب المصريون في الشعر والرواية والنقد والقصة.