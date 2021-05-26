القومي للمرأة ينقذ سيدة من الاحتجاز والتعذيب على يد طليقها بالإسكندرية

أنقذ مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، في استجابة سريعة منه للشكوى التى تقدمت بها إحدي المؤسسات الحقوقية والتى لجأت فيها إلى المكتب، لإنقاذ إحدى السيدات المقيمات بمحافظة الإسكندرية والتي تعرضت للاحتجاز والتعذيب من قبل طليقها وأهله وتم تهديدها بالقتل وأخذ أطفالها وحرمانها منهم.



وقالت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس "أن فرع المكتب بمحافظة الإسكندرية قام فور تلقيه الشكوى بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بمحافظة الإسكندرية، والتى تحركت على الفور لاخراج السيدة من المكان المحتجز به، وتم اصطحابها من أجل تحرير بلاغ ضد الجناة، والتحقيق في الواقعة ومساعدتها في الحصول على حقها القانوني والمادي منهم، كما جار العمل حالياً والتنسيق لالحاقها بأحد دور الاستضافة التابعة لوزارة التضامن" .



وأكدت أمل عبد المنعم أن هذا يأتي في إطار دور مكتب شكاوى المرأة المعني بدعم ومساندة السيدات المعنفات، وتقديم المساندة القانونية والنفسية ومساعدتهن في الحصول على حقهن القانوني والمادي، مضيفة ان المكتب يستقبل شكاوى السيدات والاستفسارات عبر الخط المختصر ١٥١١٥ ، ومن خلال المقابلة الشخصية ، او عبر الواتس اب على الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.

كانت أعلنت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة والتى تم تخصيصها لتلقى شكاوى التحرش الذي قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، عن عدم تلقي أي شكاوى تحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأوضحت أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة، أن غرفة العمليات تلقت عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية، العنف الأسري، تنفيذ الأحكام، إتجار بالبشر ، والمشاكل المتعلقة بالميراث بالإضافة إلى استفسارات ومتابعة الشكاوى،وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة .



يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة يتلقى شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات، وذلك على مدار 12 ساعة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق الخط المختصر ١٥١١٥، او عن طريق الواتس اب على رقم 01007525600 .

كما يستقبل الشاكيات عن طريق المقابلة الشخصية بالمركز الرئيسي وفروع مكتب الشكاوى بالمحافظات من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٣ عصرًا.