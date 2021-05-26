نقيب المحامين يعتمد العدد الأول لمجلة المحاماة 2021

اعتمد نقيب المحامين رجائي عطية، الأربعاء، العدد الأول لمجلة المحاماة والتي تصدرها النقابة العامة للمحامين كل 3 أشهر.

كانت نقابة المحامين قد أجرت ممارسة عامة لطباعة المجلة التي رست على دار أخبار اليوم بتكلفة بلغت 581 ألف جنيه، لطبع 60 ألف نسخة بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط، مؤكدة أنه يجري حاليًا، توريد نسخ المجلة وتسليمها بمقر النقابة العامة تمهيدًا لتوزيعاها على النقابات الفرعية.

وعقدت نقابة المحامين، اليوم، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد للنقابات الفرعية بالقاهرة بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين الأساتذة: حسين الجمال، محمود الداخلي، محمد الكسار، وعبدالحفيظ الروبي.

عقدت الجلسة لنقابات: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – بنها – شبرا الخيمة – 6 أكتوبر - شمال الجيزة، بمقر اتحاد عمال مصر.

وذكر الأمين العام للنقابة حسين الجمال، أن هناك ضوابط لممارسة رسالة المحاماة حددها القانون وتطبق على الجميع وعلينا الحرص عليها، مضيفًا: «الأخلاق أساس النجاح في أي عمل، ووصف الله تعالى النبي الكريم في القرآن بقوله: إنك لعلى خلق عظيم، وهو ما يدل على أهميتها وأنها أساس الكون وتسبق العلم».

وأشار إلى أن القانون نص على معهد المحاماة الذي يهدف إلى إعداد الشباب لممارسة المهنة، لأن ما درستموه في الجامعة غير كاف كي تمارسون المحاماة، مؤكدا أن المحاماة رسالة عظيمة ومن أعظم المهن ليس في مصر فقط بل العالم أجمع، ولذلك فالمحامي هو من أعظم، كما أنه لا توجد أي مؤسسة في الدولة إلا ويوجد بها إدارة للشئون القانونية.

وأكد الأمين العام ضرورة أن يمتاز المحامي بالأمانة لأن الموكل يؤمنه على كل ما يخص حياته وأسرارها ومباشرة مصالحه القانونية ويجب أن يكون على قدر تلك المسئولية والرسالة.