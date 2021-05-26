رئيس هيئة الأنفاق للنواب: تشغيل خط مترو «الكيت كات - العتبة» أبريل 2022

قال اللواء عصام والي رئيس هيئة الأنفاق، إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط مترو الكيت كات العتبة مروراً بالزمالك وماسبيرو في أبريل 2022، لافتاً إلى سيتم إنشاء مول بكل من محطتي مترو "البوهي" و"ماسبيرو".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022 .

وأضاف والى، أنه سيتم مد خطوط مترو الأنفاق من محطة عدلى منصور بمحطات جديدة حتى مصر الإسماعيلية العبور وبدر والعاشر وحدائق بدر ومحطة العاصمة الإدارية وحتى المدينة الرياضية ومحطة الى العاشر 2 ليصل طول الخط الى 107 كيلو، لافتاً إلي ان هناك مخططا بالوصول بالمترو الى بلبيس.

وقال ممثل وزارة التخطيط وضع 76 مليار جنيه ديون خارجية تمت الموافقة عليها وتوزيعها على المشروعات الكبرى منها مشروعات الأنفاق وجار رصد تمويل القطار السخنة السريع، لافتاً إلى مساندة وزارة التخطيط لمشروعات هيئة الأنفاق والقطارات السريعة للأنفاق.

وأشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بقطاع النقل والمواصلات الذي شهد نقلة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن هناك دولا بدأت قبلنا بسنوات ولم تحقق ما تم تحقيقه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت عابد إلى الأوضاع قبل 2013 في النقل والمواصلات وحالة التدهور وعدم الأمن في ظل حكم الجماعة الإرهابية، لافتاً إلى أنه مع تولي الرئيس السيسي وخلال 6 سنوات حدثت تحققت ثورة اقتصادية وصناعية وثورة الطرق وفي كل المجالات.

وأشار علاء عابد، إلى أن ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس السيسي من شبكة طرق ومحاور وخطوط المترو تحديث السكة الحديد رغم وقوع بعض الحوادث، مشيراً إلى أن مصر عادت القبلة لدول العالم واستعادة ريادتها للمنطقة ، قائلاً : لدينا رئيس تفتخر به ومسئولون يقومون بعملهم بكل جد ودولة استطاعت ان تقضي على الإرهاب لتعود مصر لمكانتها.

واستعرض محمد سيد منصور مسئول المالية بالهيئة القومية للأنفاق موازنة العام الجديد، مشيرا إلى أن متوسط عدد مستخدمى المترو يوميا مليون و750 ألفا في الأيام العادية تصل إلى 2 مليون، ووصلت إيرادات الدعاية والإعلان 140 مليون جنيه مليون إيرادات الدعاية والإعلان بالمترو.