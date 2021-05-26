الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

رابط الحصول على أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2021

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

حصد رابط الحصول على أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2021 على ملايين من المشاهدات عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية عقب إعلان جدول الامتحانات النهائية، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الحصول على رقم الجلوس وموعد انعقاد الامتحانات وكيفية عقد الامتحانات داخل اللجان المدرسية في ظل كورونا.


رابط الحصول على أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2021

 

يمكن حاليا لطلاب الدبلومات الفنية بأنواعها الفندقية والسياحية و التجارية والصناعية والزراعية بنظاميها ( 3 _ 5 ) سنوات الحصول على أرقام جلوسهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي ( 2020 _ 2021) من خلال رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( من هنا) عقب إدخال البيانات المطلوبة للحصول عليه إلكترونيا لضمان تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة ويتسبب في الوفاة الفورية وحصد حتى الآن أرواح قرابة 3 مليون مواطن.


موعد إجراء امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2021

 

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت قبل انطلاق العام الدراسي ( 2020 _ 2021) عن الخريطة الزمنية حيث تبدأ امتحانات طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة بنظاميها ( 3 _ 5) سنوات العملية خلال الفترة من 5 إلى 17 يونيو المقبل فيما تجرى الامتحانات النهائية داخل اللجان المدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك خلال الفترة من 19 وحتى نهاية شهر يونيو المقبل على أن تبدأ اعمال التصحيح ورصد الدرجات حيث يتم إعلان النتيجة خلال النصف الأول من شهر يوليو.

 

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الإجراءات الاحترازية داخل لجان امتحانات الدبلومات

 

بدأ بالفعل رابط الحصول على أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2021 يحرز نسب مشاهدة عبر محرك البحث وذلك قبل انعقاد الامتحانات النهائية حيث خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 3081 لجنة مدرسية لعقد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من إلزام كافة المتواجدين في المدرسة من أرتداء الكمامة سواء من الطلاب أو المشرفين على سير الامتحانات أو المراقبين.

 

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