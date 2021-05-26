الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: أن ذلك جاء خلال استقبال عباس، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع وأهمية العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وضرورة العمل على تثبيت التهدئة في كامل الأراضي الفلسطينية، ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وثمن الرئيس عباس الدعم البريطاني في مجال بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن تلعب بريطانيا دورا في دفع جهود السلام وفق الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، واستعداد بريطانيا لدعم جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومواصلة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده.

يذكر أن عشرات المستوطنين قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن 58 مستوطنا اقتحموا باحات "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

واستدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة الطور بالقدس المحتلة لمراجعة مخابراتها.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا": إن الاحتلال سلم أمر استدعاء للشاب مهند أبوجمعة، (22 عاما)، من سكان بلدة الطور، لمكان عمله بالقدس المحتلة، للحضور إلى مركز المسكوبية للتحقيق.

وكانت سفارة فلسطين لدى مصر، قد أعلنت أن قوافل المساعدات الميدانية والإغاثية والطبية من دول المغرب وتونس والكويت وأوكرانيا، تتوافد إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، لدعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأعرب سفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، عن شكر وتقدير الرئيس محمود عباس، إلي الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية، والتي سارعت للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.

وجدد السفير دياب اللوح، الشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بادر بتسيير قوافل الإغاثة والمساندة للشعب الفلسطيني بعد العدوان الغاشم الذي تعرض له قطاع غزة، كما سهل تسيير قوافل الإغاثة عبر الأراضي المصرية وصولا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

كما توجه السفير اللوح بالشكر باسم القيادة والشعب الفلسطيني إلى شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، الذي سير أكبر قافلة إغاثة في تاريخ الأزهر اتساقا مع الدور المصري الرائد والمواقف المشرفة في دعم نضال الشعب الفلسطيني.