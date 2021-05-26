الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: اجتماع بوتين وبايدن لن يسوي الخلافات ولكن لا يمكن التقليل من أهميته

بيسكوف
بيسكوف

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية: إن "الكرملين لا يتوقع أن يؤدي الاجتماع الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن إلى تسوية جميع الخلافات، ولكن لا يجب التقليل من أهمية القمة المرتقبة".
 

وأضاف بيسكوف- حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية: "من غير المحتمل أنه من الاجتماع الأول فقط، ستجد الأطراف أرضية مشتركة بشأن القضايا التي تسببت في انقسامات عميقة.. وفي الوقت نفسه، سيكون من الخطأ أيضا التقليل من أهمية هذا الاجتماع".
 

وتابع: "الاجتماع المقبل بين الزعيمين مهم للغاية، والشيء المهم هو أن الرؤساء ستتاح لهم الفرصة لتبادل وجهات النظر ومقارنة مواقفهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تهم العالم بأسره، وتشمل تلك القضايا الاستقرار الاستراتيجي وقضايا الحد من التسلح".
 

وكانت الخدمة الصحفية التابعة للكرملين قد أعلنت، أمس الثلاثاء ، أن الرئيس الروسي سيلتقي نظيره الأمريكي في جنيف يوم 16 يونيو المقبل.

 

من ناحية أخرى، بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، هاتفيا، مع نظيره الأرميني فاجارشاك هاروتيونيان، القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إلى أن الوزيرين تطرقا، خلال الاتصال الهاتفي، إلى الوضع في المنطقة والمناطق التي يتم فيها تنفيذ مهام قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ.
 

وكان الأسطول الشمالي الروسي قد أعلن أن مقاتلة تابعة له واكبت، اليوم الأربعاء، طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس.


ونقلت قنوات روسية عن الأسطول الشمالي قوله إن "مقاتلة من طراز (ميج-31) أقلعت اليوم بعد رصد وسائل مراقبة الأجواء التابعة للجيش الروسي هدفا عسكريا يقترب من حدود الدولة الشمالية".
 

وأضاف أن "المقاتلة لدى وصولها إلى الموقع كشفت أن هذا الهدف هو طائرة دورية تابعة للجيش النرويجي من طراز (لوكهيد بيه- 3 أوريون)"، موضحا أن المقاتلة الروسية واكبت الطائرة فوق مياه بحر بارنتس دون وقوع خرق لحدود البلاد.

روسي وزارة الدفاع الكرملين فلاديمير بوتين المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف

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