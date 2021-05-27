«تيجي وتاخد 200 جنيه».. ما هى العقوبة التي تنتظر متسول طلخا؟

حالة من الجدل أثارها فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لمتسول يقوم بعرض عدد كبير من الأموال التي قام بجمعها لتتمكن أجهزة الأمن بالدقهلية من ضبطه خلال قيامه بالتسول بأحد شوارع طلخا، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة.



وألقت أجهزة الأمن القبض على متسول ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل يتفاخر بعمله وتمكنه من جمع 50 ألف جنيه شهريًا حصيلة التسول.

-٦ آلاف جنيه شهري

وظهر المتسول بالفيديو وهو يشتري سجائر من أحد الأكشاك، ويطلب من مصور الفيديو العمل معه مقابل 200 جنيه يوميًا أي ما يعادل 6 آلاف جنيه شهريًا، متفاخرا بعمله وتدخينه لأفخم أنواع السجائر.

- متسول ومجرم

تبين من التحقيقات أن المتهم يدعى ناصر.ق. م. (56 عاما)، بدون عمل، مقيم شارع جمال عبدالناصر وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم سبق اتهامه في 5 قضايا تسول وسرقة ونشل وتعاطي مخدرات وآداب عامة، وأنه مارس التسول في عدة محافظات أخرى مجاورة منها محافظة المنوفية.

- العقوبة القانونية للتسول

وتواصلت (الدستور) مع الخبير القانوني حسن يوسف وبدوره أوضح عن العقوبة الجنائية للتسول مؤكدًا أن القانون 49 لسنة 1933 من قانون العقوبات نص على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول وحدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شئ.



أضاف أن المتسول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.